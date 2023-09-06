كشف الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية يستهدف فض أية منازعات بين الجانبين داخليا دون اللجوء إلى القضاء، وكذلك وقف التعامل مع التجار والوكلاء غير الملتزمين بالعمل بالفاتورة الإلكترونية.
اتفاق بين «اتحاد المستثمرين» و«مصلحة الضرائب» على فض المنازعات داخلياً
وأعلن «هلال» تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جميع المشاكل والاقتراحات
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