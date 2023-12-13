اتحاد برج العرب يقترح التعاون مع النرويج في الاستزراع السمكي

قدر هانى المنشاوي، رئيس مجلس إدارة مصانع سمر مون، ورئيس اتحاد الصناعات ببرج العرب، حجم إنتاج مصر السمكى بقيمة 3.7 مليون طن، مشيرًا إلى أنه عرض مقترحًا للتعاون مع الشركات النرويجية يتم بموجبه توريدها خامات رئيسية فى قطاع الأسماك للمصانع المصرية بهدف الإنتاج المشترك مع التصدير للخارج، والاستفادة من الاتفاقات الدولية بين القاهرة والدول الأخرى فى هذا السياق.