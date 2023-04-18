كشف سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، أنه جار حاليا ربط جميع الشركات الأعضاء العاملة بالقطاع إلكترونياً بهدف اكتشاف عمليات الاحتيال بشكل فورى، لافتاً إلى وجود مفاوضات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» لإتاحة بيانات الاستعلام الائتمانى عبر هذه الشبكة الإلكترونية بشكل لحظي.
اتحاد التمويل الاستهلاكى: ربط جميع الشركات إلكترونيًا لاكتشاف عمليات الاحتيال لحظيًا
مفاوضات مع «I-Score» لإتاحة التصنيف الائتمانى
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