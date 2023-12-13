«إياتا» يتوقع تسجيل شركات الطيران بالشرق الأوسط أرباحا في العامين الحالي والمقبل

قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمى للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا)، بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن بلدان العالم شهدت تفاوتًا فى نسب التعافى من جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه على المستوى الإقليمى تشير التقديرات إلى إمكانية أن تحقق شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط أرباحًا صافية وتتكبد نظيرتها الأفريقية خسائر خلال العامين الحالى والمقبل.