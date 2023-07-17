قال محمود حسني الرئيس التنفيذى لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجى فى إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إنه سيتم الانتهاء من فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية بشكل فعلى قبل نهاية شهر أغسطس القادم، مضيفًا أنه يتم حاليًا العمل على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
«إى فاينانس» تعتزم افتتاح فرع جديد بالسعودية الشهر القادم
إى فاينانس اختارت المملكة السعودية لافتتاح فرع بها لعاملين رئيسين، أولهما معدلات النمو الكبيرة التى تميز السوق السعودية
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post