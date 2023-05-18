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«إنرشيا» تفاوض «المجتمعات العمرانية» لتنفيذ مشروع بالشراكة فى «غرب القاهرة»

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على مساحة 300 فدان تقريباً

«إنرشيا» تفاوض «المجتمعات العمرانية» لتنفيذ مشروع بالشراكة فى «غرب القاهرة»
شريف عمر

شريف عمر

9:32 ص, الخميس, 18 مايو 23

تتفاوض شركة إنرشيا للتنمية العقارية لإقامة مشروعين عمرانيين على مساحة إجمالية ربما تصل إلى 450 فدانًا بنظام الشراكة فى منطقة غرب القاهرة، أحدهما مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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شريف عمر

شريف عمر

9:32 ص, الخميس, 18 مايو 23