تتفاوض شركة إنرشيا للتنمية العقارية لإقامة مشروعين عمرانيين على مساحة إجمالية ربما تصل إلى 450 فدانًا بنظام الشراكة فى منطقة غرب القاهرة، أحدهما مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
«إنرشيا» تفاوض «المجتمعات العمرانية» لتنفيذ مشروع بالشراكة فى «غرب القاهرة»
على مساحة 300 فدان تقريباً
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- أحمد العدوي، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية
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- حازم شريف رئيس تحرير المال
- حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال
- حازم شريف مقدم برنامج « CEO Level»
- حازم شريف، رئيس التحرير، الرئيس التنفيذى لجريدة المال
- حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»
- حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال
- شركة إنرشيا العقارية