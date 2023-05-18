قالت «إنجى برعى» نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد فى مصر إن الشركة تعمل كشريك استراتيجى للحكومة منذ أكثر 20 عاماً، وتلعب دوراً هاماً فى نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، وكذلك المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية.
«إنجى برعى» نائب الرئيس ومدير الشركة فى مصر فى حوار لـ«المال»: «ماستركارد» طورت مع «المركزى» 14 مقترحاً
ضمن لوائح تنظيم المدفوعات
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