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«إنتل» توقع اتفاقية شراكة مع «بنية للأنظمة» للتعاون فى 4 أسواق عربية

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جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة أمس الثلاثاء للإعلان عن آخر مستجدات أعمالها محليًا وعالميًا

«إنتل» توقع اتفاقية شراكة مع «بنية للأنظمة» للتعاون فى 4 أسواق عربية
محمود جمال

محمود جمال

10:16 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23

وقعت «إنتل مصر» اتفاقية شراكة مع شركة بنية للأنظمة -إحدى الكيانات التابعة لمجموعة «بنية» لحلول الاتصالات- وذلك للتعاون فى عدة مجالات تكنولوجية، منها مراكز البيانات فى 4 أسواق عربية هى مصر والسعودية وعمان والإمارات .

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محمود جمال

محمود جمال

10:16 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23