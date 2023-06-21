وقعت «إنتل مصر» اتفاقية شراكة مع شركة بنية للأنظمة -إحدى الكيانات التابعة لمجموعة «بنية» لحلول الاتصالات- وذلك للتعاون فى عدة مجالات تكنولوجية، منها مراكز البيانات فى 4 أسواق عربية هى مصر والسعودية وعمان والإمارات .
«إنتل» توقع اتفاقية شراكة مع «بنية للأنظمة» للتعاون فى 4 أسواق عربية
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة أمس الثلاثاء للإعلان عن آخر مستجدات أعمالها محليًا وعالميًا
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
- الوسوم
- أسواق عربية
- إنتل
- بنية للأنظمة