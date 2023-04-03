قفز إنتاج مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة مصادرها بنحو %87 خلال العام المالى المنتهى 2021-2022، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2004-2005، نتيجة لإجراءات ضخمة اتخذتها الحكومة على مدار العقدين الماضيين، أبرزها تعديل التشريعات القانونية التى ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية هى الأكبر فى تاريخ قطاع الكهرباء والطاقة.
إنتاج مصر من «الطاقة المتجددة» يقفز لأعلى مستوى فى تاريخه العام الماضي
«بنبان» يتصدر المشروعات الأكثر جذبا للاستثمار
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية