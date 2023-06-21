قال أيمن محمد، الشريك المؤسس لشركة «إلكترفايد» للسيارات الكهربائية، إنه تم تأسيس كيان تابع فى الإمارات العربية المتحدة للمساهمة فى استيراد مركبات المغتربين فى إطار المبادرة التى أعلنت عنها الدولة فى وقت سابق وتضمنت تسهيلات وحوافز للمصريين بالخارج.
«إلكترفايد» تؤسس كياناً في الإمارات لاستيراد مركبات المغتربين
الشركة المؤسسة فى دولة الإمارات تقدم الخدمات اللوجستية المتعلقة بعملية الاستيراد
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