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«إلكترفايد» تؤسس كياناً في الإمارات لاستيراد مركبات المغتربين

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الشركة المؤسسة فى دولة الإمارات تقدم الخدمات اللوجستية المتعلقة بعملية الاستيراد

«إلكترفايد» تؤسس كياناً في الإمارات لاستيراد مركبات المغتربين
أحمد شوقي

أحمد شوقي

9:20 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23

قال أيمن محمد، الشريك المؤسس لشركة «إلكترفايد» للسيارات الكهربائية، إنه تم تأسيس كيان تابع فى الإمارات العربية المتحدة للمساهمة فى استيراد مركبات المغتربين فى إطار المبادرة التى أعلنت عنها الدولة فى وقت سابق وتضمنت تسهيلات وحوافز للمصريين بالخارج.

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أحمد شوقي

أحمد شوقي

9:20 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23