إبراهيم خطاب: «طنطا للزيوت والصابون» تستهدف رفع إنتاجها إلى 435 ألف طن خلال 2024

ارتفاع معدلات الطلب محلياً وخارجياً %50

إبراهيم خطاب: «طنطا للزيوت والصابون» تستهدف رفع إنتاجها إلى 435 ألف طن خلال 2024
محمد مجدي

محمد مجدي

10:51 ص, الأثنين, 27 نوفمبر 23

تستهدف شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية رفع حجم إنتاجها -المتمثل فى 10 منتجات، بعدد 96 صنفًا ووزناً مختلفاً، من 335 ألف و540 طناً سنويًا فى الوقت الحالى إلى نحو 435 ألف طن خلال 2024، وفقا لما أكده المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى حواره مع «المال».

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محمد مجدي

محمد مجدي

10:51 ص, الأثنين, 27 نوفمبر 23