تستهدف شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية رفع حجم إنتاجها -المتمثل فى 10 منتجات، بعدد 96 صنفًا ووزناً مختلفاً، من 335 ألف و540 طناً سنويًا فى الوقت الحالى إلى نحو 435 ألف طن خلال 2024، وفقا لما أكده المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى حواره مع «المال».
إبراهيم خطاب: «طنطا للزيوت والصابون» تستهدف رفع إنتاجها إلى 435 ألف طن خلال 2024
ارتفاع معدلات الطلب محلياً وخارجياً %50
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