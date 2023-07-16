كشف المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، أنه من المقرر إبرام عقود تصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وتمويل ميناء العاشر من رمضان الجاف والمركز اللوجستى، مع شركة MEDLOG الأوروبية، وهيئة الموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل المالكة للمشروع منتصف أغسطس المقبل.
إبرام عقود تنفيذ ميناء العاشر من رمضان الجاف مع «MEDLOG» فى منتصف أغسطس
يعد ميناء العاشر من رمضان الجاف الثانى من نوعه بعد ميناء 6 أكتوبر الذى تم افتتاحه العام الماضى
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