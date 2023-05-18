قال أيمن محمد الشريك المؤسس لشركة «إليكترفايد» للسيارات الكهربائية إنها دخلت نشاط استيراد المركبات الكهربائية لصالح عملاء «مبادرة المغتربين» عبر العديد من الطرازات المنتمية للعلامات التجارية مثل «تسلا» و«مرسيدس» موضحًا أن الشركة أتمت بالفعل عمليات شراء لصالح العديد من العملاء ويجرى التنسيق لاستيراد وحدات جديدة.
أيمن محمد الشريك المؤسس: «إليكترفايد» تستورد مركبات كهربائية لصالح عملاء فى «مبادرة المغتربين»
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