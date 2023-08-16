تتبنى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» خطة طموحة ومتنوعة تتمثل فى تسريع وتيرة الإنجاز بمشروعاتها فى الساحل الشمالى والقاهرة، بخلاف تكرار تجارب ناجحة فى الساحل بعد إضافة 620 فدانًا لمحفظتها بهذه المنطقة الواعدة.
أيمن عامر: «سوديك» تنتهج سياسة توسعية وتعد بتكرار تجارب النجاح فى الساحل الشمالي
قرية جون بالساحل الشمالى تقع فى الكيلو 94 بطريق الإسكندرية / مرسى مطروح بمنطقة رأس الحكمة على مساحة 281 فدانًا
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