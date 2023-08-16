أيمن عامر: «سوديك» تنتهج سياسة توسعية وتعد بتكرار تجارب النجاح فى الساحل الشمالي

قرية جون بالساحل الشمالى تقع فى الكيلو 94 بطريق الإسكندرية / مرسى مطروح بمنطقة رأس الحكمة على مساحة 281 فدانًا

أيمن عامر: «سوديك» تنتهج سياسة توسعية وتعد بتكرار تجارب النجاح فى الساحل الشمالي
شريف عمر

شريف عمر

10:13 ص, الأربعاء, 16 أغسطس 23

تتبنى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» خطة طموحة ومتنوعة تتمثل فى تسريع وتيرة الإنجاز بمشروعاتها فى الساحل الشمالى والقاهرة، بخلاف تكرار تجارب ناجحة فى الساحل بعد إضافة 620 فدانًا لمحفظتها بهذه المنطقة الواعدة.

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شريف عمر

شريف عمر

10:13 ص, الأربعاء, 16 أغسطس 23