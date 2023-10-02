واصل «CEO Level» انفراده بمحاورة الكيانات الأولى من نوعها فى قطاعات استثمارية مختلفة، فعقب لقاء مثير مع البنك الرقمى الأول فى مصر، والذى حل فى الحلقة الثانية من الموسم الـ 3 من البرنامج، تأتى نظيرتها الـ 3 للغوص فى أعماق وتفاصيل وكواليس أولى الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية «هاير الصينية».
أول كيان حاصل على الرخصة الذهبية في ضيافة «CEO Level».. «هاير» الصينية تخطط لإشعال المنافسة في عالم صناعة الأجهزة المنزلية 2024
تأسيس 3 شركات تابعة بمجالات الصناعة والتصدير والتجارة
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