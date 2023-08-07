«أورنج» و«اتصالات» تراهنان على المولدات وترشيد الاستهلاك لمواجهة تخفيف أحمال الكهرباء

أميري: %40 خفضا خلال العامين الأخيرين

«أورنج» و«اتصالات» تراهنان على المولدات وترشيد الاستهلاك لمواجهة تخفيف أحمال الكهرباء
محمود جمال

محمود جمال

8:50 ص, الأثنين, 7 أغسطس 23

قال أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى بشركة أورنج مصر إن الأخيرة لديها فرق للطوارئ على مستوى الجمهورية للتعامل مع أى عطل بالشبكة نتيجة تخفيف الأحمال ، وتأمين مصادر الكهرباء التى تخدم السنترالات والأبراج والمحطات الحيوية المجهزة بمولدات كهرباء احتياطية.

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محمود جمال

محمود جمال

8:50 ص, الأثنين, 7 أغسطس 23