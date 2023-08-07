قال أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى بشركة أورنج مصر إن الأخيرة لديها فرق للطوارئ على مستوى الجمهورية للتعامل مع أى عطل بالشبكة نتيجة تخفيف الأحمال ، وتأمين مصادر الكهرباء التى تخدم السنترالات والأبراج والمحطات الحيوية المجهزة بمولدات كهرباء احتياطية.
«أورنج» و«اتصالات» تراهنان على المولدات وترشيد الاستهلاك لمواجهة تخفيف أحمال الكهرباء
أميري: %40 خفضا خلال العامين الأخيرين
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post