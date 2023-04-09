أعضاء بـ«لجنة مطاعم» الإسكندرية: نسب التشغيل تراجعت بين 40 إلى %70 فى رمضان 

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة المطاعم لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية تباين حركة العمل خلال شهر رمضان هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة؛ نظرًا لارتفاع أسعار خامات المنتجات بشكل كبير لا يتناسب مع القدرة الشرائية للعديد من المستهلكين، الأمر الذى انعكس على نسب الإقبال وأدى لتراجع أرباح تلك المنشآت.