أصحاب الصيدليات يطالبون بالتصدى لتجارة الأدوية مجهولة المصدر

قال عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية إن الأدوية مجهولة المصدر التى يتم تداولها تمثل سوقا موازية، بسبب ما تتضمنه من هامش ربح كبير نتيجة عدم تسعيرها والمغالاة فى ثمنها، لافتين إلى أن هذه الأدوية يتم استيرادها عبر المطارات أو النقل البحرى.