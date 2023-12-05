قال عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية إن الأدوية مجهولة المصدر التى يتم تداولها تمثل سوقا موازية، بسبب ما تتضمنه من هامش ربح كبير نتيجة عدم تسعيرها والمغالاة فى ثمنها، لافتين إلى أن هذه الأدوية يتم استيرادها عبر المطارات أو النقل البحرى.
أصحاب الصيدليات يطالبون بالتصدى لتجارة الأدوية مجهولة المصدر
اقترحوا ضرورة وضع «المسجلة» على اسطوانات مدمجة كى يلتزم بها الجميع
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