علل خبراء ومحللون مصرفيون اتساع الفجوة بين ما تطرحه وزارة المالية وبين ما تقبل به على صعيد سندات الخزانة، خاصة ثابتة العائد/صفرية الكوبون، بكونها تلبى احتياجاتها من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، علاوة على كون المكتتبين يطلبون معدلات فائدة مرتفعة على السندات طويلة الأجل، ومن ثم تقلل الوزارة طروحاتها فى هذا الصدد.
أسعار الفائدة تقيد طروحات «المالية» من أدوات الدين طويلة الأجل
خاصة «صفرية الكوبون»
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