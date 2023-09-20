تعتبر صناعة العقارات واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التى تلعب دورًا حيويًا فى تنمية الاقتصاد وتطور المجتمع، وبصفتها مصدرًا للعديد من فرص الاستثمار والتطوير، تواجه هذه الصناعة تحديات متعددة تتطلب رؤية استراتيجية وقيادة متميزة للتغلب عليها.
أحمد صبور لـ«المال»: القطاع العقارى فى مصر يمرض ولا يموت وقادرون على عبور التحديات
ندرس فرصاً فى كافة المناطق.. وقريبا نبدأ مشروع عالمى فى الرياض
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