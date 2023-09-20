أحمد صبور لـ«المال»: القطاع العقارى فى مصر يمرض ولا يموت وقادرون على عبور التحديات

ندرس فرصاً فى كافة المناطق.. وقريبا نبدأ مشروع عالمى فى الرياض

أحمد صبور لـ«المال»: القطاع العقارى فى مصر يمرض ولا يموت وقادرون على عبور التحديات
شريف عمر

شريف عمر

10:59 ص, الأربعاء, 20 سبتمبر 23

 تعتبر صناعة العقارات واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التى تلعب دورًا حيويًا فى تنمية الاقتصاد وتطور المجتمع، وبصفتها مصدرًا للعديد من فرص الاستثمار والتطوير، تواجه هذه الصناعة تحديات متعددة تتطلب رؤية استراتيجية وقيادة متميزة للتغلب عليها.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

شريف عمر

شريف عمر

10:59 ص, الأربعاء, 20 سبتمبر 23