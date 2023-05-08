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«أحمد رمضان» المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: «مزيد» تخطط للتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2023

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تستهدف إطلاق جولة تمويلية جديدة العام المقبل وضم مستثمر استراتيجى لهيكل ملكيتها

«أحمد رمضان» المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: «مزيد» تخطط للتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2023
أسماء السيد

أسماء السيد

7:00 ص, الأثنين, 8 مايو 23

تتبنى شركة «مزيد» المتخصصة فى التكنولوجيا المالية خطة توسعية كبيرة خلال العام الجارى، تستهدف من خلالها زيادة حجم تعاقداتها مع مقدمى الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة إلى جانب إتمام جولة تمويلية جديدة بغرض استقطاب مستثمرين جُدد.

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أسماء السيد

أسماء السيد

7:00 ص, الأثنين, 8 مايو 23