أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة: «ثروة للتأمين» تضع استراتيجية لدخول نادى «المليار» خلال ثلاث سنوات

وأضاف أن شركته تسير بخُطى ثابتة فى دعم قاعدتها الراسمالية استعدادًا لصدور قانون تنظيم التأمين الموحد خلال الفترة المقبلة، فيما بدأت فى تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى، وكذلك الاهتمام بملف الاستدامة

أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة: «ثروة للتأمين» تضع استراتيجية لدخول نادى «المليار» خلال ثلاث سنوات
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

11:39 ص, الأحد, 17 سبتمبر 23

وضعت شركة “ثروة للتأمين” استراتيجية لدخول نادى المليار من حيث حجم الأقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على سياسة اكتتابية منضبطة، وتسعير فنى سليم للأخطار والتغطيات.

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الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

11:39 ص, الأحد, 17 سبتمبر 23