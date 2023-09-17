وضعت شركة “ثروة للتأمين” استراتيجية لدخول نادى المليار من حيث حجم الأقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على سياسة اكتتابية منضبطة، وتسعير فنى سليم للأخطار والتغطيات.
أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة: «ثروة للتأمين» تضع استراتيجية لدخول نادى «المليار» خلال ثلاث سنوات
وأضاف أن شركته تسير بخُطى ثابتة فى دعم قاعدتها الراسمالية استعدادًا لصدور قانون تنظيم التأمين الموحد خلال الفترة المقبلة، فيما بدأت فى تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى، وكذلك الاهتمام بملف الاستدامة
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