أحمد خليفة العضو المنتدب: «ثروة للتأمين» تدرس منتجات متخصصة فى نشاط متناهى الصغر

تضع شركة ثروة للتامين، المشروعات متناهية الصغر فى بؤرة إهتمامها، حيث تعكف على دراسة عدد من المنتجات المتخصصة، مستثمرة التطور التكنولوجى فى التغلب على التحديات المرتبطة بالتسويق، لضمان توفير الخدمة بأفضل جودة ممكنة،وبسعر منضبط فنيا ويتناسب مع الشريحة المستهدفة، والبحث عن الوسائل التسويقية التى تضمن تفتيت الخطر باعتباره قاعدة التأمين الرئيسية، لضمان استدامة النمو واستقراره، للعميل ولشركة التأمين على حد سواء.