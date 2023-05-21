حلَّ المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة «إنرشيا للتنمية العقارية»، ضيفًا على برنامج «CEO Level» متحدثًا عن كيفية تأسيس الشركة منذ عام 2007 ومراحل تطور عملها بنظام ريادة الأعمال، حتى باتت تملك مشروعات عمرانية متنوعة تفوق استثماراتها 70 مليار جنيه، وما زالت تدرس مزيد من التوسعات فى منطقة غرب القاهرة.
«أحمد العدوى» الرئيس التنفيذى أجاب عن السؤال لبرنامج «CEO Level»: كيف تحولت «إنرشيا» من فكرة لريادة الأعمال برأسمال مليون جنيه لمطور عقاري كبير؟!
محفظة الأراضى وصلت إلى 7 مليون متر بالبحر الأحمر والساحل والقاهرة
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