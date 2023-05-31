تستعد شركة E-Systematic إى سيستيماتيك لبدء التشغيل التجريبى لمنصة Egypt MLS، والتى تستخدم فى تسويق وبيع العقارات، فى خطوة تأمل من خلالها إحداث نقلة نوعية بالقطاع، والتوجه نحو عصر الرقمنة، بالاعتماد على حلول جديدة ومبتكرة فى تجارة وتداول العقار بمفهومه العالمى.
أحمد البطراوى فى حوار لـ«المال»:«إى سيستيماتيك» تستعد لإطلاق منصة MLS لتسويق العقارات بالسوق المصرية
تنفيذ تجربة مماثلة للسوق الثانوية خلال فترة قصيرة لتداول وحدات الأفراد
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