تعتزم شركة «أجرلاند الزراعية» ضخ 120 مليون جنيه استثمارات جديدة مطلع 2024 لاستصلاح 2000 فدان فى منطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد لزراعتها بمحصول «البطاطس» بهدف تصديره للتوسع بالأسواق الخارجية وزيادة صادرات مصر الزراعية ، وفقا للمهندس محمود هندى رئيس مجلس إدارة الشركة.
«أجرلاند الزراعية» تضخ 120 مليون جنيه استثمارات خلال 2024
الشركة تم تأسيسها عام 2015 وتعمل فى مجال استصلاح الأراضى الزراعية وتصدير البطاطس فقط إلى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.
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