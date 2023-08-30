أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن 7 طرازات هى المستفيد الأكبر من توقف «هيونداى إلنترا HD» محليًّا، وتشمل: «أكسنت RB، ونيسان صني، وشيرى أريزو 5، وBYD F3، وإم جى 5، وتويوتا بيلتا، وسوزوكى سياز» نظرًا لتقاربها فى مستوى العامل السعري، بالإضافة إلى إنتاجها محليا عزز من فرص توافرها بكميات كبيرة فى السوق المحلية مقارنة بالطرازات المستوردة.
أبرزها «إم جى 5 ونيسان صني».. 7 طرازات سيارات قد تستفيد من وقف إنتاج «إلنترا HD» محليا
كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، عن قرب توقف مجموعة «جى بى غبور أوتو» عن تجميع طرازات «إلنترا HD»
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