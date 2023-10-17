«أباتشي» تستهل نشاطها في 2024/2023 باكتشاف بئر بترولية جديدة بمصر

222 - 225 ألف برميل مكافئ متوسط الإنتاج اليومى من امتيازاتها

«أباتشي» تستهل نشاطها في 2024/2023 باكتشاف بئر بترولية جديدة بمصر
نسمة بيومي

نسمة بيومي

9:09 ص, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23

اكتشفت شركة “أباتشى” عملاقة النفط الأمريكى بئرا بترولية جديدة بالصحراء الغربية فى مصر، فى الوقت الذى تخطط فيه لاستثمار 1.3 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الحفر والتنقيب والاستكشاف والتنمية فى مناطق امتيازها خلال العام المالى الحالى ( 2024/2023 ) وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ”المال”.

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نسمة بيومي

نسمة بيومي

9:09 ص, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23