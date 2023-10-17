اكتشفت شركة “أباتشى” عملاقة النفط الأمريكى بئرا بترولية جديدة بالصحراء الغربية فى مصر، فى الوقت الذى تخطط فيه لاستثمار 1.3 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الحفر والتنقيب والاستكشاف والتنمية فى مناطق امتيازها خلال العام المالى الحالى ( 2024/2023 ) وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ”المال”.
«أباتشي» تستهل نشاطها في 2024/2023 باكتشاف بئر بترولية جديدة بمصر
222 - 225 ألف برميل مكافئ متوسط الإنتاج اليومى من امتيازاتها
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