«Premium Diagnostics» تستحوذ على 50% من شركة معامل تحاليل شهيرة في الأردن

كشف المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة Premium Diagnostics، عن استحواذ الأخيرة على %50 من أسهم شركة معامل تحاليل طبية شهيرة فى الأردن، بتكلفة استثمارية تتخطى الـ4 ملايين دولار، بما يعادل 150 مليون جنيه.

وأضاف -فى حواره مع برنامج CEO Level الذى يذاع الليلة فى السابعة مساء على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب- أن هناك 4 كيانات تم تأسيسها تحت مسمى Premium Diagnostics إحداها فى الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل الذراع الاستثمارية لإبرام صفقات الاستحواذ على حصص بشركات طبية بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 3 أخرى فى السعودية والإمارات ومصر، متخصصة فى توزيع المستلزمات الطبية.

وأوضح «لاشين» –نجل مؤسس مستشفى كليوباترا الشهيرة- لبرنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، أن هيكل مساهمى “Premium Diagnostics الولايات المتحدة” مختلف عن نظيره فى الكيانات الـثلاثة الأخرى.

وتطرق رجل الأعمال فى حديثه، إلى كواليس التخارج من “سبيد ميديكال” التى أسسها فى 2016، وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة للغاية مدعومة بالاستفادة المحققة خلال جائحة كورونا، إضافة إلى ملابسات الشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، وتأسيس “رؤية سلك للمختبرات الطبية” ككيان جديد.

يُذكر أن محمود لاشين، ومجموعة من المستثمرين المصريين والسعوديين، أسسوا كيانا جديدا بمسمى “الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية – سلك” لكى يكون أداة الشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وتابعتها “الرؤية الأولي”.

وأوضح “لاشين”، الذى يتولى منصب العضو المنتدب لـ”رؤية سلك للمختبرات الطبية” تفاصيل خطة الانتشار فى المملكة، بجانب سرد مستهدفات الدخول إلى السوق المصرية لإنشاء سلسلة معامل تحاليل، إضافة الى نظيرتها الأردنية.

وأوضح “لاشين” دوره كأحد أعضاء الجيل الثانى فى تطوير مستشفى كليوباترا وفتح آفاق جديدة لتوسعاتها، إذ تم رفع طاقتها الاستيعابية من 60 إلى 132 سريرا عام 2001، وذلك عقب دخوله لمجلس إدارتها فى 1998، فضلاً عن إضافة خدمات جديدة مثل القسطرة.

وأفصح عن تفاصيل خطته الهادفة لإنشاء كيان إقليمى فى سوق معامل التحاليل يعمل فى السعودية ومصر والأردن، إلى جانب نشاط توزيع المستلزمات الطبية.