POWER تصنف نوفوفورونيج الروسية من أفضل المحطات النووية

عمر سالمصنّفت مجلة POWER أعرق المجلات الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة، وحدة الطاقة المبتكرة رقم 6 لمحطة نوفوفورونيج للطاقة النووية كواحدة من أفضل ثلاث منشآت نووية في العالم لسنة 2017.ضمت قائمة الفائزين في هذا التصنيف كل من محطة كولومبيا للطاقة النووية (الولايات المتحدة الأمريكية) ومحطة رين

عمر سالم

صنّفت مجلة POWER أعرق المجلات الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة، وحدة الطاقة المبتكرة رقم 6 لمحطة نوفوفورونيج للطاقة النووية كواحدة من أفضل ثلاث منشآت نووية في العالم لسنة 2017.

ضمت قائمة الفائزين في هذا التصنيف كل من محطة كولومبيا للطاقة النووية (الولايات المتحدة الأمريكية) ومحطة رينجالز للطاقة النووية (السويد).

وقد فازت وحدة الطاقة الروسية بمفاعل 1200 – VVER في فئة “أفضل محطة” (“Top Plants”)، وهي تختلف عن فئة جائزة “محطة العام” (Plant of the year) حيث أنّ الجائزة الأخيرة تشترط أن تكون محطة الطاقة النووية تعمل تجاريا لمدة 1– 2 عام قبل منحها الجائزة.



تشير المجلة إلى أن “وحدة الطاقة الجديدة 1200– VVER لمحطة نوفوفورونيج للطاقة النووية تعتمد على آخر الإنجازات والتطورات التي تلبي جميع متطلبات السلامة في مرحلة ما بعد فوكوشيما، ولهذا السبب تعتبر وحدة الطاقة من مفاعلات الجيل الثالث بلس الأولى والوحيدة من نوعها بفضل المزيج الفريد لوظائف السلامة الإيجابية والسلبية.

يُذكر أن وحدة الطاقة المبتكرة رقم 6 لمحطة نوفوفورونيج للطاقة النووية بمفاعل– 1200 – VVER من الجيل الثالث بلس هي الأقوى حتى الآن التي تدخل لحيز التشغيل التجاري في فبراير سنة 2017.



وتُعتبر المحطات النووية الروسية مرجعا للمحطات الجديدة ليس في روسيا فقط، بل وفي الخارج أيضا، وتمتاز بثلاث مزايا فريدة هي: الإنتاجية العالية والاستدامة والأمان.



وتتمتع وحدات الطاقة من الجيل الثالث بلس بعدد من المؤشرات الفنية والاقتصادية المطورة، تضمن السلامة المطلقة أثناء التشغيل وتتوافق تماما مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد فوكوشيما.

ومن أهم مميزات هذه الوحدة وجود أنظمة فريدة لا مثيل لها في العالم مثل النظام السلبي لإزالة الحرارة من المفاعل (أنظمة السلامة السلبية قادرة على العمل حتى في حالة الفقدان الكامل للطاقة الكهربائية وبدون تدخل من قبل المشغلين) ومعيد الهيدروجين وحفرة تجميع صهارة المنطقة النشطة.



تجدر الإشارة إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تعترف فيها الولايات المتحدة الأمريكية بتفوق المشاريع النووية الروسية، حيث سبق لوحدة الطاقة النووية بمفاعل النيترونات السريعة BN-800 بمحطة بيلويارسك للطاقة النووية الفوز بجائزة أفضل محطة في عام 2016.



وسبق أن قامت مجلة أمريكية أخرى وهي “Power Engineering” بمنح الوحدة الأولى التي تم استكمال بنائها في محطة بوشهر للطاقة النووية والوحدة رقم 1 لمحطة الطاقة الهندية “كودانكولام” جائزة أفضل مشروعين لعام 2014، حيث تعتمد هاتان الوحدتان على مفاعلات روسية تعمل بالنيوترونات الحرارية من طراز 1000– VVER .



جدير بالذكر أن الوحدة بمحطة نوفوفورونيج سيتم تنفيذ محطة مماثلة لها بموقع الضبعة بمصر.