PICO تستحوذ على امتياز ENGIE الفرنسية في غرب البرلس

خالد بدر الدين ونسمة بيومي:استحوذت شركة شيرون بتروليم المصرية التابعة لمجموعة «PICO» على امتياز شركة ENGIE الفرنسية للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط.وقال مسئول بارز فى شركة PICO فى تصريحات لـ«المال»، إن إجراءات الصفقة انتهت وانتقلت حقوق الامتياز

خالد بدر الدين ونسمة بيومي:

استحوذت شركة شيرون بتروليم المصرية التابعة لمجموعة «PICO» على امتياز شركة ENGIE الفرنسية للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط.

وقال مسئول بارز فى شركة PICO فى تصريحات لـ«المال»، إن إجراءات الصفقة انتهت وانتقلت حقوق الامتياز والتشغيل فى غرب البرلس كاملة إلى شيرون المصرية، وإن PICO ستتولى عمليات البحث والتنقيب بمنطقة الامتياز.

وكشف تقرير صادر عن بنك BNP باريبيا الفرنسى، الذى عمل مستشاراً لشركة ENGIE لإتمام الصفقة: أن احتياطى منطقة غرب البرلس يقدر بحوالى 200 مليار قدم مكعب من الغاز و100 مليون برميل من المكثفات، متوقعاً إنتاج 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً فى منطقة الامتياز.

وتوقع مسئول شركة PICO أن يبدأ الإنتاج فى منطقة الامتياز خلال عام 2020، مؤكداً أن العمل سيتم وفقاً لبرنامج حفر واستكشاف مكثف تمهيداً للبدء فى إنتاج الغاز.

وكانت ENGIE الفرنسية أعلنت نهاية العام الماضى عن رغبتها فى توسيع نطاق استثماراتها بمصر فى مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى مناطق الامتياز التى تعمل بها، وعلى رأسها منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط، وكذلك «علم الشاويش» بالصحراء الغربية و«وادى دب» بالصحراء الغربية.

وقال مصدر قريب من الصفقة فى تصريحات لـ«المال»، إن عملية الاستحواذ تأتى فى إطار تعديل ENGIE استراتيجيتها للاستثمار فى مصر بحيث تتخارج من نشاط التنقيب أو البحث والاستكشاف، وتركز على إنتاج الطاقة البديلة،

وهى إحدى الشركات التى تستثمر فى مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.

وتعتبر مجموعة بيكو المملوكة لعائلة رجل الأعمال صلاح دياب، من أكبر الشركات المحلية التى تعمل فى إنتاج النفط والغاز الطبيعى فى مصر، ومتخصصة فى تطوير مناطق الامتياز الصغيرة، كما تعمل المجموعة فى عدة مجالات منها الطاقة والزراعة والعقارات وتجارة التجزئة.