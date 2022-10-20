«Paymint» للتكنولوجيا المالية تتولى تسوية المدفوعات الإلكترونية فى بورصة السلع

كشفت مصادر مسئولة بشركة Paymint لحلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، أن الأخيرة وقعت اتفاقية شراكة مع إدارة البورصة المصرية، لتكون أداة المدفوعات للتسويات المالية «ببورصة السلع»، والتى من المتوقع أن يتم تفعيلها قريبًا.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن، فى سبتمبر 2020، إطلاق شركة البورصة المصرية للسلع، برأسمال 91 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية وشركتى مصر القابضة للتأمين ومصر للمقاصة، لكنها لم تفعَّل حتى الآن.

على صعيد آخر، كشفت عن إجراء الشركة مفاوضات مع صناديق استثمار محلية وعربية، منها «الشروق بارتنرز» الإماراتى لرأسمال المخاطر، فضلًا عن «إنكلود» المصري؛ بهدف جمع تمويلات بقيمة 3 ملايين دولار قبل نهاية العام الحالى لتوظيفها فى التوسع داخليًّا وخارجيًّا.

كانت payment قد حصلت، مطلع 2022، على جولة تمويلية مليونية بقيادة صندوق AUR Fintech المتخصص فى تقديم تمويلات لكيانات الحلول الإلكترونية، تم توظيفها للتوسع فى خدمات الشمول المالى والتكنولوجيا المالية للشركات المتوسطة والصغيرة بالسوق المصرية.

يشار إلى أن “PayMint” تأسست عام 2019، وتضم مؤسسين سابقين من جهات حكومية ومجموعة إي فاينانس للاستشارات المالية.