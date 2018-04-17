OUD تنفذ سايد ووك التجمع الخامس بتكلفة 350 مليون جنيه

بدور إبراهيم ورضوى عبدالرازقتنفذ شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، مول «سايد ووك» بقلب مشروعها «فاونتن بارك» وبمنطقة المربع الذهبى بالتجمع الخامس، خلال الربع الأخير من 2020، بإجمالى استثمارات 350 مليون جنيه

بدور إبراهيم ورضوى عبدالرازق

تنفذ شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، مول «سايد ووك» بقلب مشروعها «فاونتن بارك» وبمنطقة المربع الذهبى بالتجمع الخامس، خلال الربع الأخير من 2020، بإجمالى استثمارات 350 مليون جنيه.

وكشف آسر حمدى، رئيس مجلس الإدارة للشركة، خلال جولةٍ نظّمتها بمقر مشروع «فاونتن بارك»، إنه عن بدء أعمال الحفر الخاصة بالمول، والذى يقع على مساحة إجمالية 9000 متر، بمساحة تأجيرية 7000 متر، مشيرًا إلى أنه يعد أول مركز تجارى متكامل يتيح توفير الخدمات لسكان تلك المنطقة بالتجمع الخامس، إضافة إلى سكان الكومباوند.

وأضاف أنه سيتم تنفيذه بالشراكة مع شركة KVRD التى تتولى أعمال الاستشارات وتسويق المول، وجرى إعداد التصميمات بوساطة مكتب استشارى لبنانى عالمى، على طراز الألترا مودرن.

ولفت حمدى إلى أنه تم تسويق حوالى %25 من إجمالى المسطحات التجارية بالمول، وتحرص الشركة على انتقاء الأنشطة لضمان توفير مختلف الاحتياجات والتنوع، متوقعًا الانتهاء من تسويق المول منتصف 2019 ويضم مسطحات إدارية وتجارية وعيادات طبية.

وأشار إلى أن مشروع فاونتن بارك يقع على مساحة إجمالية 55 فدانًا، وبدأت الأعمال الإنشائية له منذ 2007، وتم تسليم الوحدات بداية من 2010، وانتهت الشركة من تنفيذ وتسليم المشروع، وبلغ إجمالى وحداته 126 فيلا وتوين هاوس، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع حوالى %17.