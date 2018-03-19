OUD تفوز بجائزة سيتى سكيب عن مشروع كوربة رويال ريزيدنس

المال – خاص: اقتنصت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD" - إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، جائزة سيتى سكيب 2018 كأفضل مطور عقارى فئة مبانى سكنية منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، عن مشروع كوربة رويال ريزيدنس بمصر الجديدة. وقال…

المال – خاص:



اقتنصت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية “OUD” – إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، جائزة سيتى سكيب 2018 كأفضل مطور عقارى فئة مبانى سكنية منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، عن مشروع كوربة رويال ريزيدنس بمصر الجديدة.



وقال محمد محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس الإدارة، إن الشركة تحرص على اتباع أحدث الأساليب الإنشائية، والطرز المعمارية المبتكرة، لتوفير منتج يمثل إضافة إلى السوق المصرية ونموذجاً للابتكار .

وأشار إلى أنها تركز أيضا على تنفيذ منتجات تتلائم مع احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء، وتضمن لهم الرفاهية والحياة الفاخرة، من حيث جودة التنفيذ، والخدمات المتنوعة، مع الحفاظ على تنافسية الأسعار .

وأوضح أن فوز الشركة بالجائزة بعد منافسة مع العديد من شركات التطوير العقارى الكبرى العاملة فى السوق، يعكس تميز المنتجات المنفذة، وقدرة “الشرقيون” على تحقيق قيمة مضافة بالسوق .

ولفت إلى أن مشروع “الكوربة رويال ريزيدنس”، مصمم بطريقة تحقق التوازن بين البساطة الكلاسيكية، والفخامة المعاصرة، وكذلك توفير خدمات تتلائم مع احتياجات العملاء، مشيراً إلى تميز المشروع لوقوعه بأحد المناطق العريقة فى مصر، بما تتطلب ابتكار خاص فى آليات التصميم والتنفيذ.

تنافس 33 كيانا على جوائز سيتي سكيب مصر 2018، في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية، وقسمت الجوائر إلى عدة فئات بهدف اختيار أفضل مشاريع المدن المتكاملة، والمجتمعات الحضرية المستدامة من جميع أنحاء مصر.

تأسست “الشرقيون للتنمية العمرانية” عام 1994، باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار جنيه .

