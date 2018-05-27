OUD تعلن خطط توسعية جديدة للعام الجارى خلال حفل الإفطار السنوى

المال ـ خاص:أقامت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD", إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، حفل الإفطار السنوى للعاملين بحضور المهندس محمد فريد خميس مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون ومختلف القيادات بالشركة.وأعرب المهندس محمد فريد خميس مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون ورئيس الاتحاد المص

المال ـ خاص:

أقامت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية “OUD”, إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، حفل الإفطار السنوى للعاملين بحضور المهندس محمد فريد خميس مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون ومختلف القيادات بالشركة.

وأعرب المهندس محمد فريد خميس مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون ورئيس الاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين عن فخره وإعتزازه بنجاح الشرقيون للتنمية العمرانية والانجازات التى حققتها خلال سنوات عملها بالسوق المصرى وقدرتها على اكتساب قاعدة كبيرة من العملاء وان تصبح خير واجهة فى القطاع العقارى لمجموعة النساجون الرائدة.

وتابع الشركة أول تجربة لى فى قطاع خارج الصناعة فانا رجل أعشق اصوات الماكينات والدخول فى القطاع العقارى والسياحى فى تسعينات القرن الماضى كان بمثابة تحدياً كبيراً وواجب وطنى كون أن أول المشروعات الكبرى المتكاملة وهو أوريتنال كوست بمرسى علم أحد المشروعات التى اتخذت الشركة قرار تنفيذها لمساعدة الدولة لتحقيق خطتها وهدفها فى تنمية وتعمير سيناء.

وأضاف أن الشركة أول من توجه للتنمية العمرانية المتكاملة فى تلك البقعة وواجهت العديد من الاعباء وقد أختارتها بعد العديد من الدراسات أستعانت بها بكبار الخبراء الاستشارين وواحدة من اكبر الشركات العالمية المتخصصة فى المشروعات الشبيهة وتم تكوين فريق متكامل للدراسة يضم استشارين اجانب ومحليين ومتخصصين فى مختلف الانشطة السياحية منها الغطس لضمان تنفيذ مشروع متكامل يسهم فى احداث التنمية الحقيقية بالمدينة .

وأكد ضرورة توسع ودخول المزيد من الشركات فى تنمية وتعمير سيناء والاهتمام بمنطقة مرسى علم، مشيرا إلى أن أورينتال كوست يضم مرسى ومارينا يخوت عالمية تسهم فى تنشيط السياحة.

وقال السيد محمد محمد فريد خميس عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية, أن الشركة حققت طفرات متتالية فى السوق فى وقت زمنى قصير نتيجة للاستراتيجية والجهود المتبعة من مختلف القطاعات والعاملين لترسخ قصة نجاح ونموذج مثالى للعمل الجماعى والمتكامل مشيراً الى ان الشركة بدأت بفكرة بسيطة لرائد الصناعة المهندس محمد فريد خميس وهى بناء مشروعات سكنية على اعلى مستوى للعاملين بمصانع النساجون الشرقيون بمنطقة العاشر من رمضان لتدعيم ارتباط العاملين بالشركة وقد استمر التطور الى بناء مجتمعات متكاملة اسهمت فى تنمية مختلف المناطق بجمهورية مصر العربية.

وكشف عن تبنى الشركة خطة توسعية خلال العام الجارى حيث تستهدف تنمية وتطوير عدة مشروعات منها 80 فداناً فى الساحل الشمالى خلال شهرين ، كما طرحت مؤخراً ” ازادير ” بالتجمع الخامس.

ولفت الى ان الشركة تراهن فى مشروعاتها على عدة عوامل منها سمعة وتاريخ الكيان و التزاماتها التعاقدية مع العملاء وجودة وابتكار المنتج ومناسبته سعريا مع الشرائح المستهدفة.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة فى السنوات الاخيرة وقد حققت مبيعات تتخطى الـ 600 مليون جنيه خلال 2017 فى مشروعاتها بالعبور ومرسى علم وتستهدف تحقيق مبيعات مليار و600 مليون جنيه خلال 2018 بما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبنأة وتطبيقها بنجاح من فريق عمل الشركة .

وأوضح أن حفل الإفطار السنوى تحرص الشركة تنظيمه لشركاء النجاح من العاملين بالشركة كونهم جزء رئيسى فى جميع النتائج الايجابية مشيراً الى ان الشركة بخلاف الادارة الهندسية والبيعية لديها ادارة خدمة عملاء على اعلى مستوى تتولى متابعة اكثر من 5000 عميل وقد اسهم نجاح تلك الادارة فى ان عدد المشكلات التى تواجه العملاء اقل من 0.25 % كما ان هناك ادارة متخصصة فى خدمة مابعد البيع للاشراف على المجتمعات المنفذة والمسلمة للعملاء لضمان الحفاظ على جودة المشروعات مدى الحياة .

وأشار امتلاك الشركة فريق قوى يتولى دراسة مختلف الفرص المتاحة بالسوق والاراضى المطروحة وقد قام ذلك الفريق بدراسة اكثر من 500 قطعة ارض خلال الاربعة سنوات الماضية لإختيار الأنسب والمتوافق مع الاستراتيجيات حيث لاتهدف الى بناء مساكن فقط بل مجتمعات متكاملة على اعلى مستوى يتبع بها احدث الاليات الانشائية لتحقق اضافة حقيقية للسوق.

وأوضح أن الشركة استطاعت العام الماضى فقط تحقيق مبيعات بقيمة 100 مليون جنيه فى المرحلة المطروحة حاليا من أورينتال كوست مرسى علم وقد واجهت الشركة تحديات تسويقية كونها أول من قام بالاستثمار فى تلك المنطقة متوقعاً تحقيق مبيعات مضاعفة خلال العام الجارى فى ضوء الاقبال الملحوظ من العملاء وتسارع شركات التسويق لابرام بروتوكولات تعاون مع الشركة للترويج للمشروع .

وأشار إلى أن الشركة تعتزم طرح مدينتين جديدتين فى المشروع الاولى سياحية عالمية متخصصة فى السياحة العلاجية والثانية منفذة على الطراز المعمارى النوبى .

ويمتد أورينتال كوست على مساحة 5.5 مليون متر ويتمتع بواجهة بحرية 7.5 كم، ويشمل 13 مرحلة، جار تنفيذ المرحلة الثانية منه وهى “ماتنجى”، ويضم خدمات متنوعة منها 12 فندقا بفئات مختلفة كما يشمل ملعب جولف 18 حفرة.

وقال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة OUD إن الشركة حققت نجاحات خلال العام الجارى منها فوزها بجائزة سيتى سكيب مصر كأحسن تصميم لمشروع فاخر عن كوربة رويال ريزيدنس مصر الجديدة عقب منافسة شرسة مع كبار شركات التطوير العقارى.

وأوضح أن الشركة تستهدف خلال 2019 افتتاح فدقين الاول فى الساحل الشمالى تم إنهاء 80% من الأعمال الإنشائية له، والثانى فى مرسى علم وتم إنجاز 70% منه.

وأضاف أن 2017 شهدت انضمام 118 عضوا لعائلة “OUD” وخلال الربع الأول من العام الجارى أضيف 28 عضوا لتصبح إجمالى القوى البشرية المباشرة بالشركة حوالى 429 فردا.