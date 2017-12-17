OUD تستعد لتنفيذ مرحلة جديدة من أورينتال كوست

❐ خميس: طرحنا مشروعا فى شرم الشيخ بمليار و600 مليون جنيه خلال نكست موف المال ـ خاص تنوى شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» إطلاق مرحلة جديدة من مشروعها أورينتال كوست بمرسى علم، والمقام على 5.5 مليون متر مربع خلال 2018. كشف محمد فريد خميس، عضو مجلس إدارة الشركة، على هامش مشاركته بم

❐ خميس: طرحنا مشروعا فى شرم الشيخ بمليار و600 مليون جنيه خلال نكست موف

المال ـ خاص

تنوى شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» إطلاق مرحلة جديدة من مشروعها أورينتال كوست بمرسى علم، والمقام على 5.5 مليون متر مربع خلال 2018.

كشف محمد فريد خميس، عضو مجلس إدارة الشركة، على هامش مشاركته بمعرض نكست موف، أن المرحلة الجديدة من المشروع تقع على مساحة حوالى 350 ألف متر، وسيتم خلالها تنفيذ مبان على الطراز المعمارى النوبى.

وقال خميس إن المشروع يتمتع بواجهة بحرية 7.5 كم، ويشمل 13 مرحلة، جار تنفيذ المرحلة الثانية منه وهى “ماتنجى”، ويضم المشروع خدمات متنوعة منها 12 فندقا بفئات مختلفة تقسم إلى 3 فنادق 5 نجوم و5 فنادق 4 نجوم، والمتبقى بين 3 و2 نجمة وموتيلات، كما يشمل ملعب جولف 18 حفرة، إضافة إلى مارينا عالمية سيتم البدء فى تنفيذها خلال 2018.

وأضاف أن الشركة وقعت عقود مقاولات بقيمة تتجاوز 450 مليون جنيه خلال 2017 لتنفيذ مشروعات متنوعة، لافتا إلى أن الشركة أطلقت خلال نكست موف أحدث مشروعاتها “Parrotel” فى نبق بشرم الشيخ باستثمارات مليار و600 مليون جنيه، ويضم 1500 وحدة و350 تاون هاوس، وعدد 3 فنادق، إضافة إلى خدمات متنوعة ترفيهية وتجارية، ويعد المشروع أكبر المشروعات التى تضم بحيرات صناعية بالبحر الأحمر.

وأوضح أن «OUD» تستهدف تنفيذ وطرح مشروعات جديدة خلال 2018، وحصلت على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة ضمن الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام السعر المعلن، وكانت الشركة هى المتقدمة الوحيدة بعرض للشراء وسيتم قريبا إنهاء إجراءات التخصيص، ومن المتوقع البدء فى المشروع أيضا خلال العام الجديد.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت بعرضين لشراء قطعتى أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة الأولى 50 فدانا، وتستهدف الشركة تنميتها فى تنفيذ مشروع سكنى عمرانى متكامل، والثانية 10 آلاف متر وسيتم تنميتها فى إقامة مشروع خدمى مختلط عبارة عن برج يضم الدور الأول والأرضى خدمات تجارية، والثانى والثالث إدارية، وبدءا من الرابع عيادات طبية، وتم الحصول على الموافقة المبدئية من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأضاف خميس أن الشركة حرصت على الفوز بقطع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها المستقبل العمرانى، ومع قدرتها على تحقيق طفرات سعرية فى المرحلة المقبلة مع بدء نقل المبانى والمؤسسات الحكومية إليها، إضافة إلى اتسامها بالمرافق والبنية التحتية المتميزة، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى.

وأوضح أن الشركة تطرح خلال معرض نكست عدة مشروعات أخرى منها هيلوبوليس هيلز بالعبور، ويقع على حوالى 18 فدانا، ويضم 164 تاون هاوس، وتركز الشركة من خلال المشروع على تنفيذ فيلات بمساحات صغرى تلائم احتياجات العملاء، وتتيح لهم الحصول على فيلا مميزة بسعر وحدة فى التجمع الخامس، لافتا إلى أن الشركة سوقت حوالى %65 من إجمالى وحدات المشروع، والذى تم طرحه خلال معرض سيتى سكيب الذى عقد فى مارس الماضى، ومن المستهدف تسويق باقى المشروع خلال نكست موف.

وأشار إلى أن الشركة تطرح مشروع بارون بلازا، وهو أول برج زجاجى سكنى، ويقام بمشروع البارون سيتى على الطريق الدائرى أمام كارفور المعادى وتبلغ مساحة بارون بلازا 3500 متر بارتفاع أرضى و10 أدوار، وتم طرح المشروع منذ أسابيع وتقدم الشركة عروضا خاصة خلال المعرض ليصبح سعر المتر من 9500 جنيه إلى 12 ألف جنيه والسداد %10 مقدم والباقى على 4 سنوات.

كما تنفذ مشروعات أخرى منها الكوربة ريزيدنس بمصر الجديدة، وفندق سيتى بيزنيس هوتيل بالعاشر من رمضان، وفندق لابلايا بمارينا الساحل الشمالى، والبارون مول بالقطامية، وفاميلى سنتر الذى يقع على طريق الإسماعيلية.

ولفت خميس إلى أن أغلب مشروعات الشركة تخاطب شريحة فوق متوسطى الدخل، وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 إلى 140 مترا، وهى التى تتسم بطلب متزايد من العملاء واحتياجاً حقيقياً.

وشاركت الشرقيون خلال المعرض بـ 3 أجنحة كبرى؛ لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، ومنع الازدحام والتكدس وقد شهدت أجنحة الشركة إقبالا من العملاء خلال المعرض لتنوع المشروعات وملاءمتها لاحتياجات الشريحة الكبرى من العملاء، وتعد الشرقيون للتنمية العمرانية إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، وتأسست عام 1994 باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار دولار.