OPPO يرعى المنتخب المصري في المونديال‎

المال – خاص:أعلنت شركة OPPO للهواتف الذكية، عن رعايتها للمنتخب المصري في مسيرته في كأس العالم القادم "روسيا 2018" وذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامة اتحاد الكرة أمس لتكريم رعاة المنتخب الوطني.ويأتي هذا في ظل استراتيجية الشركة لرعاية الرياضة المصرية، حيث قامت OPPO من قبل برعاية المنتخب

المال – خاص:

أعلنت شركة OPPO للهواتف الذكية، عن رعايتها للمنتخب المصري في مسيرته في كأس العالم القادم “روسيا 2018” وذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامة اتحاد الكرة أمس لتكريم رعاة المنتخب الوطني.

ويأتي هذا في ظل استراتيجية الشركة لرعاية الرياضة المصرية، حيث قامت OPPO من قبل برعاية المنتخب الوطني في المباريات المؤهلة لكأس العالم والتي تمكن المنتخب فيها من تقديم أداء مشرف وضمان مكانًا في كأس العالم بعد انتظار دام قرابة الثلاثون عامًا، هذا كما قام OPPO برعاية الدوري المصري الممتاز لموسمين متتاليين آخرهم الموسم الحالي.

يأتي هذا ضمن استراتيجية OPPO للالتزام بالسوق المصرية من خلال دعم عدد من المجالات الهامة مثل الرياضة والأزياء والفعاليات الاجتماعية، وتعزيز مكانة العلامة التجارية بالإنتشار في القاهرة والساحل الشمالي مع التخطيط لتغطية أكبر لجميع محافظات الجمهورية، وتأكيدا على الإلتزام تجاه السوق المصرية افتحتت OPPO مركزها التسويقي الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ليكون نقطة إنطلاق لـ OPPO للمزيد من التوسع في المنطقة.

وصرح أندي شي، مدير العلامة التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: “فخورون كوننا أصبحنا جزءًا من حلم المصريين الغالي بالتأهل لكأس العالم، كما أننا سعداء بدعمنا للمنتخب المصري في مشواره في روسيا 2018، حيث أننا طالما حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من الإندماج في السوق المصرية، كما أن خطوة رعاية المنتخب من أهم الخطوات الإستراتيجية التي نتخذها حاليًا في سبيل تعزيز مكانة OPPO كعلامة تجارية ملتزمة بدورها نحو تنمية السوق المصرية الواعدة.”

وقد أحرزت OPPO عددًا من النجاحات في السوق المصري بتقديمها سلسلة F للأسواق المصرية حيث تم مؤخرا طرح هاتفها F5الذي حقق نسبة مبيعات هائلة قبل الطرح الفعلي للهاتف فى السوق المصرى، واستنادًا لنجاح العلامة التجارية في عام 2017، تم منح OPPO جائزة الشركة “الأسرع نموًا ” في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك خلال حفل bt100 الذى أقامته مجلة Business Today في فبراير 2018.

