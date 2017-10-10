OPPO تُطلق هاتفها الجديد A71‎

المال - خاصأطلقت شركة OPPO - العلامة التجارية في الهواتف الذكية – هاتفها الذكي الجديد “A71”، الذي يعد ذو مواصفات عالية بسعر تنافسي يناسب جميع إحتياجات عملائها، يحتوي “A71” علي كاميرا أساسية 13 ميجا بيكسل، ومعالج ثماني النواه، إضافة إلي تصميم معدني مميز، ومتوفر باللون



المال – خاص

أطلقت شركة OPPO – العلامة التجارية في الهواتف الذكية – هاتفها الذكي الجديد “A71”، الذي يعد ذو مواصفات عالية بسعر تنافسي يناسب جميع إحتياجات عملائها، يحتوي “A71” علي كاميرا أساسية 13 ميجا بيكسل، ومعالج ثماني النواه، إضافة إلي تصميم معدني مميز، ومتوفر باللونين الذهبي والأسود بسعر3590 جنيهًا.

وقال ” آندي شي” مدير العلامة التجارية بشركة OPPO،” أن الشركة دائماً تسعي لتوفير هواتف ذكية تناسب جميع فئات المستخدمين، لذلك قررنا جلب لهم المزيد من الهواتف التي توفر هذه التجربة المميزة لشريحة أكبر من المستخدمين، فهو يجمع بين المميزات الراقية والسعر المنخفض”.

هاتف “A71” يحتوي علي كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 مع فلاش LED حيث يمكن المستخدمين من إلتقاط العديد من الصور بشكل واضح، والتي تظهر المستخدمين في أفضل حالاتهم، وميزة Beautify 4.0، والكاميرا الامامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلي معالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي “Ram” 3 جيجا بايت وذاكرة داخلية 16جيجابايت ، كما أنه مزود بثلاث فتحات للبطاقات، اثنان منهما لبطاقات الـ 4G Nano SIM والأخرى لبطاقة microSD، وذلك لزيادة المساحة الداخلية إلي256 جيجابايت.

يأتي هاتف OPPO A71 بشاشة 5.2 بوصة، و بطارية قوية 3000mAh ، التي توفر أطول فترة عمل للهاتف، كما يعمل الهاتف بواجهة تشغيل ColorOS 3.1 التي تعتمد على نظام التشغيل أندرويد 7.1.