OPPO تفتتح أحدث مراكزها التسويقية في مصر‎

المال – خاص



افتتحت شركة أوبو الصينية “OPPO”، أولى مراكزها التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مصر، ضمن خطط الشركة التوسعية بالمنطقة التي تعد من أهم الأسواق التي تستهدفها العلامة الصينية، ووقع الاختيار على منطقة التجمع الخامس بالقاهرة لإقامة المركز.



وقال آندي شي، مدير العلامة التجارية في إفريقيا والشرق الأوسط: “لقد وقع الاختيار على مصر لأنها من أكبر الأسواق الواعدة بالمنطقة بما لديها من فرص كثيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي”.



وأضاف آندي: “نعتقد أن السوق المصرية يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم والتطور على مدار السنوات القادمة في المجال الاقتصادي والاستثماري، ومن المتوقع أن يعزز المركز التسويقي الجديد في القاهرة خدمات العلامة التجارية في المنطقة وتعزيز مكانة OPPO ضمن أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في مصر”.



وأشار آندي، إلى أن OPPO انتهجت أساليب تسويقية متنوعة مؤخرًا، ونجحت في زيادة الوعي بالعلامة التجارية ومنتجاتها المختلفة التي تخدم جميع الإحتياجات والأذواق بل وتناسب جميع الفئات العمرية والإجتماعية، وسيساعد إفتتاح المركز بشكل كبير على رفع القيمة التسويقية لشركة OPPO في مصر وزيادة الوعي بعلامتنا التجارية، وسيتيح لنا المزيد من فرص التسويق، فضلًا عن تعزيز شبكة مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



جدير بالذكر أن تدشين المركز الجديد لشركة OPPO سيقوم بتقديم المزيد من الدعم للأسواق المصرية، وسيوفر عدد من الوظائف وسيعمل علي زيادة العمالة المصرية في الشركة الصينية لأكثر من 90%، وأن OPPO حاليًا لديها أكثر من 4000 موظف من العمالة المحلية في مراكزها الرسمية وجميع نقاط التوزيع التي تنتشر في جميع أرجاء مصر، بالإضافة إلى مكتبها ومقرها الرئيسي في القاهرة.