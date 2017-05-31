OPPO الصينية تستعد لإطلاق هاتفها الذكي F3

المال - خاص: تستعد شركة OPPO الصينية للهواتف المحمولة لإطلاق هاتفها الذكي F3 خبير السيلفى الجديد الاسبوع المقبل بالسوق المصرية. وصرح أندي شي، مدير العلامة التجارية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط "نتطلع دائماً لتقديم الأفضل فى عالم كاميرات الهواتف الذكية، إذ اجرينا العديد من الابحاث والدراسات للسوق ال

المال – خاص:

تستعد شركة OPPO الصينية للهواتف المحمولة لإطلاق هاتفها الذكي F3 خبير السيلفى الجديد الاسبوع المقبل بالسوق المصرية.

وصرح أندي شي، مدير العلامة التجارية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط “نتطلع دائماً لتقديم الأفضل فى عالم كاميرات الهواتف الذكية، إذ اجرينا العديد من الابحاث والدراسات للسوق المصري لمعرف ذوق المستهلك ونسعي جاهدين ان نكون الخيار الأول للفئه الشبابية من المستهلك المصري”.

وقال شى فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، هذه المرة تقدم أفضل الابتكارات والتقنيات لتقديم افضل اصدارات فى الهواتف الذكية لإرضاء عملائها وتظل دائما الرائدة فى عالم السيلفى، وإذا كانت التجمعات العائلية لا تظهر فى صورة واحدة فهذا العام ستحتل شركة OPPO التجمعات الرمضانية والصور الجماعية وستشاركك ذكرياتك للأبد بابتكارها الجديد.