Ofaly pay تستهدف 20 مليون جنيه تعاقدات

المال ـ خاص تستهدف شركة «ofaly pay» للحلول المالية، تنفيذ مشروعات خلال الربع الأول من العام المقبل، بقيمة 20 مليون جنيه. وقال أحمد العطار، مدير العمليات بالشركة، إنها تعمل بالسوق المصرية منذ 6 أعوام، بدأت منذ عام ونصف الدخول فى…

المال ـ خاص

تستهدف شركة «ofaly pay» للحلول المالية، تنفيذ مشروعات خلال الربع الأول من العام المقبل، بقيمة 20 مليون جنيه.

وقال أحمد العطار، مدير العمليات بالشركة، إنها تعمل بالسوق المصرية منذ 6 أعوام، بدأت منذ عام ونصف الدخول فى نشاط تصنيع ماكينات الصراف الآلى «ATM» للبنوك، وماكينات دفع الخدمات «ITM» محليا، التى تستخدم فى متاجر المحمول لدى شركتين محليتين، إحدهما بالإسكندرية والأخرى القاهرة .

وكشف العطار لـ«المال»، عن أن إجراء مفاوضات مع بنوك سعودية وعمانية لتوريد ماكينات ATM، وتعتزم الشركة التوسع فى 4 أسواق عربية، خلال المرحلة المقبلة، هى ليبيا، والسعودية، وعمان، والأردن.

وأضاف أن الشركة تصنع الأجهزة المستخدمة فى تصنيع السناكس، المعروفة باسم «building machine» تصل تكلفتها إلى ألفى دولار، فيما تتراوح تكلفة ماكينات itm بين 5 و6 آلاف دولار.