OECD : فوتنا الفرصة للنمو الشمولى وهناك فرصة وحيدة للتعافى

قال أنخيل غوريا ، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD “، إن هناك تباطؤا فى نمو الاقتصاد بالعالم ولكن ليس إلى مستويات متدنية، مشيرا إلى أنه على مايبدو أننا فوتنا الفرصة للنمو الشمولى غير أنه أبقى على فرصة وحيدة فقط للتعافى والانتعاش.

و أضاف – فى كلمته بفعاليات القمة العالمية للحكومات التى انطلقت اليوم الأحد فى دبى -أن القارة الأوروبية بدأت تتسارع فى بعض إجراءات التقشف، لافتا إلى أهمية عودة المجتمعات للتعليم والتنظيم والتطوير بشكل متناغم.

وأشار إلى أن الفكرة الموجودة لدى الحكومات بأنها إذا انفتحت وأصبحت أكثر ديمقراطية، فإنها ستصبح أكثر هشاشة تعتبر خاطئة، مؤكداً أن الديمقراطية مهمة لاستقرار الشعوب.

