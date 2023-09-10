«O West» تتعاون مع «أورنچ مصر» لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة لمدة 10 سنوات

وقّعت مدينة O West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، اتفاقية تعاون مع شركة أورنچ مصر لمدة 10 سنوات.

يهدف هذا التعاون الي مد مدينة O West بشبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة إضافة إلى خدمات Triple Play، وذلك وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية التي تتماشى مع خطة التحول الرقمي الوطنية.

أهمية الاتفاقية

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم مجهودات مدينة O West لإنشاء شبكة اتصالات عالية التقنية وبنية تحتية رقمية متطورة، مما يجعل O West مدينة رقمية متكاملة.

وتماشيا مع التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتطوير مدينة O West وتقديم حياة عصرية توفر كافة عناصر المدينة المتكاملة من ناحية الخدمات والحلول المتميزة التي تواكب التغيرات المستمرة.

وقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر.

تامر دويدار: نحرص على توفير حياة عصرية ذكية لتحسين جودة الحياة وفقا لأحدث المواصفات العالمية

أعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، عن سعادته بالتعاون مع شركة أورنچ مصر قائلاً: “إن مدينة O West تحرص على تقديم خدمات متطورة تماشياً مع رؤية شركة أوراسكوم للتنمية ورؤية الدولة 2030 للتحول الرقمى وذلك لإحداث نقلة نوعية في حياة عملائها والوصول إلى مستوى معيشي راقي.

ولقد حرصنا على توفير بنية تحتية تكنولوجية بمدينة O West قادرة على استيعاب وتقديم أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية لتلبية تطلعات كافة عملائنا.”

وأضاف دويدار: “نفتخر بالتعاون مع شركة اورنچ مصر لما لها من تاريخ عريق في تقديم أحدث تقنيات خدمات الاتصالات في مصر والعالم

ولدينا ثقة في جودة الخدمات التي ستقدمها للمدينة وذلك من أجل تحقيق التكامل بين كافة عناصر المشروع اعتمادا على تاريخ أعمال شركة أوراسكوم للتنمية الفريد من نوعه والذي يمتد إلى خبرة عالمية لأكثر من 33 عاما.

وبدأنا في تسليم الوحدات بالفعل طبقاً لمواعيد التسليم خلال عام 2023 ويأتي ذلك في إطار حرصنا على الانتهاء من كافة الخدمات المعيشية والترفيهية والتكنولوجية اللازمة قبل انتقال العملاء إلى المدينة للاستماع بتجربة المدينة المتكاملة.”

هشام مهران: نفتخر بالتعاون مع مدينة O West من أجل نشر خدمات المدن الذكية المتطورة في مصر

من جهته، أكد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال باورنچ مصر أن التعاون مع O West يعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل نجاحات اورنچ في توفير خدماتها المتطورة بالمشروعات العقارية الكبرى.

وأكد أن أورنچ مصر رسخت مكانتها كشريك تكنولوجي في مشاريع التطوير العقاري وتقديم أفضل تجربة للعميل ونشر خدمات المدن الذكية المتطورة التي تساهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع.

وتابع: “تمكنت أورنچ مصر من إدخال التقنيات العالمية الفائقة للسوق المصرية بفضل برامج تعاون مع كبريات الشركات المبتكرة لتكنولوجيات المدن الذكية حول العالم، وبهذا التعاون الجديد مع أوراسكوم للتنمية، نسعى سويا إلى كتابة قصة نجاح جديدة”.

نتائج أعمال قوية

جدير بالذكر أن مدينة O West واصلت التأكيد على مكانتها الرائدة في غرب القاهرة حيث ارتفعت صافي المبيعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل الي 3,6 مليار جنية مصري مقارنة ب 2,4 مليار جنيه مصري في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 47,8%.

حيث حققت مدينة O West حوالي 21 مليار جنية مصري مبيعات عقارية منذ إطلاق المشروع وحتى الوقت الراهن. كما تخطط المدنية لتسليم ما أكثر من 1000 وحدة خلال عام 2023 و2024.