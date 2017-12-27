NMC الإماراتية تتفاوض للاستحواذ على ألاميدا القابضة

❐ زكى هاشم المستشار القانونى للمشترى.. والصفقة تتضمن مبادلة أسهم إيمان القاضى وشريف عمر علمت «المال» أن مجموعة المركز الطبى الجديد NMC الإماراتية، تتفاوض للاستحواذ على شركة ألاميدا القابضة التابعة للدكتور فهد خاطر، والمالكة لحصص بمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي.…

❐ زكى هاشم المستشار القانونى للمشترى.. والصفقة تتضمن مبادلة أسهم

إيمان القاضى وشريف عمر

علمت «المال» أن مجموعة المركز الطبى الجديد NMC الإماراتية، تتفاوض للاستحواذ على شركة ألاميدا القابضة التابعة للدكتور فهد خاطر، والمالكة لحصص بمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الصفقة ستتم عبر مبادلة أسهم بين الطرفين، بحيث تدخل ألاميدا تحت مظلة شركة NMC، وفى المقابل يمتلك مساهمو الأولى حصصا بالكيان الإماراتي.

وأوضحت أن المفاوضات مرت بمراحل عديدة إلا أنها قاربت على الانتهاء، علما بأن مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية يتولى دور المستشار القانونى للجانب الإماراتى، فيما لم يتم تعيين مستشارين ماليين فى الصفقة.

وتأسست مجموعة المركز الطبى الجديد NMC الإماراتية عام 1975 من خلال إنشاء مجموعة مستشفيات فى أبوظبى، ولديها حاليا نحو 1200 سرير، من خلال 11 مستشفى و15 مركزا صحيًا، و3 مرافق للرعاية، ومركزين للعمليات الجراحية و13 مركزاً للخصوبة فى إمارات أبوظبى والعين والشارقة ودبى وأم القوين، كما تمتلك شركة علاجية بمسمى كلينك يوجين فى برشلونة الإسبانية، وتسيطر على %51 من مجموعة فاكيه إيف العلاجية، ولديها أذرع أخرى بمجال الرعاية المنزلية فى الإمارات وذلك وفقا للموقع الإلكترونى للشركة.

وفى 2012 اتجهت شركة NMC لطرح نسبة من الأسهم ببورصة لندن، وخلال العام الماضى حققت المجموعة إيرادات 1.220 مليار دولار، فى حين قارب صافى أرباحها فى النصف الأول من العام الحالى 105 ملايين دولار، ويصل رأسمالها إلى 3 مليارات دولار.

أما ألاميدا القابضة للرعاية الصحية فقد تأسست عام 1999 من جانب الدكتور فهد خاطر، وتملك حصصا فى 4 مستشفيات بالقاهرة الكبرى ما بين مناطق المعادى والقطامية والسادس من أكتوبر ومدينة نصر، ووفقاً لموقعها الإلكترونى تملك المجموعة 890 سريرا فى السوق المصرية، كما تضم مرافق صحية وعلاجية فى الكويت ولندن.

وعلمت «المال» أن ألاميدا تستحوذ على %40 من أسهم مستشفى «دار الفؤاد -6 أكتوبر» بطاقة 200 سرير، و%60 من «دار الفؤاد- مدينة نصر» والذى يضم 170 سريرا، وكامل أسهم مستشفى السلام الدولى بالقطامية بطاقة 160 سريرا، و%47 من مستشفى السلام الدولى بالمعادى المكون من 360 سريرا، و%100 من أسهم معامل يونى لاب والمكون من 4 أفرع، وشركة إلكسير للمناظير.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة NMC الإماراتية بافاجور شيتى – هندى الجنسية – كان قد استحوذ فى 2009 على كامل أسهم مركز الاسكندرية للخدمات الطبية فى مصر فى صفقة بلغت قيمتها 120 مليون درهم، وتم طرحها فى البورصة بعد ذلك تحت اسم الإسكندرية للخدمات الطبية «المركز الطبى».

ويشهد قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية رواجاً استثمارياً لافتاً منذ فترة، تزامنا مع الحديث عن قانون التأمين الصحى الشامل، والذى أدى لاهتمام رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية باقتناص الفرص المتاحة فى القطاع، وهو ما ظهر باستحواذ مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية على مستشفيات كليوباترا، والنيل بدراوى، والقاهرة التخصصى، والشروق، ودمجهم فى كيان واحد، فيما اشترت شركة علاج السعودية مستشفيات الأمل وابن سينا بالقاهرة والإسكندرية الدولى وتسعى لانشاء 4 مستشفيات جديدة، كما استحوذت على حصة حاكمة فى شركة كايرو لاب للتحاليل.