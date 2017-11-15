NI CAPITAL تفصل نشاط الاستشارات المالية فى شركة مستقلة

شريف عمر كشف خالد سرى صيام، عضو مجلس إدارة شركة إن آى للاستشارات، أن رغبة إن آى كابيتال NI CAPITAL بفصل نشاط الاستشارات المالية فى شركة مستقلة، وراء اتجاه البنك الاستثمارى لتأسيس شركة إن آى للاستشارات المالية. كان بنك الاستثمار إن آي كابيتال القابضة قد أعلنت، فى بيان صحفى حصلت المال عل

شريف عمر

كشف خالد سرى صيام، عضو مجلس إدارة شركة إن آى للاستشارات، أن رغبة إن آى كابيتال NI CAPITAL بفصل نشاط الاستشارات المالية فى شركة مستقلة، وراء اتجاه البنك الاستثمارى لتأسيس شركة إن آى للاستشارات المالية.

كان بنك الاستثمار إن آي كابيتال القابضة قد أعلنت، فى بيان صحفى حصلت المال على نسخة منه، عن تأسيس شركة إن آي للاستشارات، وفقًا لأحكام القنون رقم 159 لسنة 1981، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، وتم انتخاب مجلس إدارة للشركة الجديدة مكون من طارق منصور رئيسًا لمجلس الإدارة، وأحمد سعد عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من الدكتور خالد سري صيام، ومحمود عبد الله، وأشرف غزالى.

وأشار صيام، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن “إن آى كابيتال” رأت التفرغ لأنشطة بنوك الاستثمار، وفصل نشاط الاستشارات المالية فى ذراع منفصل، مع السعى لاستقطاب الكوادر المهنية والفنية للانضمام للكادر التنفيذى بالشركة، خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن خدمة الصالح العام هى الهدف الأسمى لـ”إن آى للاستشارات”، التى ستقدم بدورها كل أنشطة شركات الاستشارات المالية المعتادة، باستثناء الأنشطة التى تتطلب موافقات حكومية كالمستشار المالى المستقل أو الاستشارات القانونية، مؤكدًا أن الشركة بدورها ستنافس لتقديم خدماتها، سواء لشركات القطاع الخاص أو الشركات الحكومية دون اختلاف.

كان طارق منصور، رئيس مجلس إدارة إن آي للاستشارات، قد قال، فى البيان الصحفى، إن رؤية الشركة هى العمل على دعم تطور الاقتصاد المصري الواعد من خلال تحسين العملية الإنتاجية لشركات الدولة، ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة للنهوض بكل القطاعات؛ لما لها من أهمية فى المساهمة بالمشروعات القومية للدولة وتقديم الدعم لكل أجهزة الدولة، إلى جانب دورنا الرئيسي في تلبية احتياجات الحكومة ودعم الشركات الحكومية.

فى حين أضاف أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة إن آي للاستشارات، أنه يأمل في أن يكون للشركة دور مهم في عملية التطوير الجاري للجهات وشركات الحكومة المملوكة للدولة لتصبح أهم الشركات الرائدة فى مجال عملها.

