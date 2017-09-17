NHTSA تطلب من فورد استدعاء 1.3 مليون سيارة

خالد بدر الدين:أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة الحركة على الطرق السريعة NHTSA، أنها ستطلب من شركة فورد استدعاء حوالى مليون و300 ألف سيارة من موديلات SUV الرياضية متعددة الأغراض من إنتاج 2011 – 2017 ومنها إكسبلورر بوليس الاعتراضية إنتاج 2016 – 2017.وذكرت وكالة بلومبرج أن قرار ا

خالد بدر الدين:

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة الحركة على الطرق السريعة NHTSA، أنها ستطلب من شركة فورد استدعاء حوالى مليون و300 ألف سيارة من موديلات SUV الرياضية متعددة الأغراض من إنتاج 2011 – 2017 ومنها إكسبلورر بوليس الاعتراضية إنتاج 2016 – 2017.

وذكرت وكالة بلومبرج أن قرار استدعاء هذا العدد الكبير من هذه السيارات الرياضية الأكثر انتشارا فى السوق الأمريكية جاء بعد أن تلقت الوكالة 2719 شكوى تتعلق بانتشار أدخنة عوادم داخل السيارة أثرت على قائدى هذه الموديلات لدرجة أنه وقعت 3 حوادث تصادم وتعرض 41 شخصا لإصابات متعددة منذ أول يوليو من العام الماضى وحتى الآن.

وتقول إليزابيث ويجاند المتحدثة الرسمية لشركة فورد الأمريكية للسيارات إن التحليل الدقيق للموديلات المعنية، أكد أن تركيز الغازات السامة مثل أول أوكسيد الكربون يقل كثيرا عن المعايير الصحية، حيث يبلغ 13 جزءا فى المليون بينما الحد الذى وضعته إدارة الصحة والسلامة المهنية يصل إلى 50 جزءا فى المليون.

ومع ذلك جاء فى الشكاوى التى تلقتها الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة الحركة على الطرق السريعة NHTSA إن أصحاب هذه الموديلات اشتكوا من إصابتهم بالغثيان والصداع وفقدان الوعى ومثل هذه الأعراض تنجم عادة عن التسمم بغاز أول أوكسيد الكربون.

وأبلغ أحد ضباط الشرطة فى مدينة أوبيرن بولاية ماساشوستس الأمريكية فى أغسطس الماضى، أنه تعرض للإغماء والاصطدام أثناء قيادته لسيارة فورد إكسبلورر SUV والمصممة للاستخدامات العنيفة عند تنفيذ القانون، وتبين بعد فحصه طبيا أنه تعرض لأدخنة من الغازات السامة.

ومع ذلك أعلنت شركة فورد أن الأسلحة والمعدات التى يضعها رجال الشرطة فى السيارات هى المسئولة عن حدوث شقوق وكسور داحل السيارات مما يؤدى إلى تسرب العوادم الكربونية إلى داخل السيارة وإصابة من بداخلها.