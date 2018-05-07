NCR تطلق جيلًا جديدًا من الصرافات الآلية بمصر

الجيل الجديد يساعد المؤسسات المصرفية على تطوير الخدمات للأفراد وتقديم تجربة موحدة عبر القنوات المختلفة للمستخدمينسهير علىعلنت شركة "NCR" العالمية للحلول المالية اليوم عن طرحها لعائلة جديدة من أجهزة الصراف الآلي ( ATM ( تنتمي للفئة "NCR SelfServ 80 Series" في مصر، والتي تستهدف من خلالها تطوير ال

الجيل الجديد يساعد المؤسسات المصرفية على تطوير الخدمات للأفراد وتقديم تجربة موحدة عبر القنوات المختلفة للمستخدمين

سهير على

علنت شركة “NCR” العالمية للحلول المالية اليوم عن طرحها لعائلة جديدة من أجهزة الصراف الآلي ( ATM ( تنتمي للفئة “NCR SelfServ 80 Series” في مصر، والتي تستهدف من خلالها تطوير الخدمة المصرفية إلى جانب تعزيز طريقة تفاعل المستهلكين مع أجهزة الصراف الآلي إلى الأبد مما يساعد المؤسسات المالية في تطوير خدماتها.

وأكد وائل الأعور نائب رئيس شركة ” NCR ” للخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلا: ” أجهزة الصرف الآلي تمثل نقطة الإلتقاء المثالية لدمج القنوات الرقمية والتقليدية معا بهدف خلق تجربة اتصال جديدة يبحث عنها المستخدمون حاليا، وسيسهم هذا الإطلاق في إحداث تغيير جذري في أجهزة الصرف الآلي لتتوافق مع الطرق التي بات المستخدمون يفضلونها للحصول على الخدمات المصرفية كما تقدم للمؤسسات المالية طريقة جديدة لإستيعاب استراتيجيات التحول في مجال توحيد القنوات المختلفة.

كما تتيح إمكانية دمج الفيديو في ماكينات الصرف الآلي للمؤسسات المالية تقديم خدمات شخصية عالية المستوى بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على المساعدة من خلال التواصل بشكل مباشر مع أحد الصرافين، وهو ما يعنى أن المؤسسات المالية ستتمكن من التوسع فى تقديم خدماتها الشخصية لتشمل المناطق البعيدة أو القريبة من أماكن إقامة عملائه وفى أى وقت سواء بالليل أو النهار.

وتعد ” NCR ” هي الشركة الوحيدة حاليا التي يمكنها تقديم خدمات مصرفية عبر الفيديو مدمجة بشكل كامل عبر منصة جهاز صرف آلي واحد ، وتسهم هذه الإمكانية في تبسيط الإجراءات التي يحتاجها العملاء للحصول على

قروض السيارات، قروض عقارية، بطاقات الائتمان والودائع.

للحصول على المزيد من المعلومات والصور ذات الجودة العالية والإجابة على التساؤلات يمكن زيارة الرابط أو تحميل تطبيق SelfServ 80 Series عبر نظام تشغيل IOS من خلال الرابط.