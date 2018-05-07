NCR تطلق جيلا جديدا من الصرافات الألية فى مصر

الجيل الجديد يساعد المؤسسات المالية على تطوير الخدمات المصرفية للأفراد سهير محمدأعلنت شركة "NCR" العالمية الرائدة في مجال تقديم حلول القنوات الموحدة عن طرح عائلة جديدة من أجهزة الصراف الآلي فى مصر تحت اسم "NCR SelfServ™ 80 Serie

الجيل الجديد يساعد المؤسسات المالية على تطوير الخدمات المصرفية للأفراد

سهير محمد

أعلنت شركة “NCR” العالمية الرائدة في مجال تقديم حلول القنوات الموحدة عن طرح عائلة جديدة من أجهزة الصراف الآلي فى مصر تحت اسم “NCR SelfServ™ 80 Series”

وتستهدف الشركة من خلالها تطوير الخدمة المصرفية إلى جانب تعزيز طريقة تفاعل المستهلكين مع أجهزة الصراف الآلي إلى الأبد مما يساعد المؤسسات المالية في تطوير خدماتها.

ويحصل المستخدمون والمؤسسات المالية على العديد من المزايا الجديدة من خلال استخدام حلول الصراف الآلي المتوافقة مع أجهزة التليفون المحمول ، فالمستخدم سيتعامل مع شاشة من قياس 19 بوصة تعمل باللمس كما هو الحال بأجهزة التابليت حيث يمكنه استعراض وتكبير والضغط على الصورة خلال تعاملاتهم.

ومن جانبه ، أكد وائل الأعور نائب رئيس الشركة للخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن أجهزة الصرف الآلي تمثل نقطة الإلتقاء المثالية لدمج القنوات الرقمية والتقليدية معا بهدف خلق تجربة اتصال جديدة يبحث عنها المستخدمون حاليا

وأضاف “سيسهم هذا الإطلاق في إحداث تغيير جذري في أجهزة الصرف الآلي لتتوافق مع الطرق التي بات المستخدمون يفضلونها للحصول على الخدمات المصرفية كما تقدم للمؤسسات المالية طريقة جديدة لإستيعاب استراتيجيات التحول في مجال توحيد القنوات المختلفة”.

كما تتيح إمكانية دمج الفيديو في ماكينات الصرف الآلي للمؤسسات المالية تقديم خدمات شخصية عالية المستوى بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على المساعدة من خلال التواصل بشكل مباشر مع أحد الصرافين ، وهو مايعني أن المؤسسات المالية ستتمكن من التوسع في تقديم خدماتها الشخصية لتشمل المناطق البعيدة أو القريبة من أماكن إقامة عملائه وفي أي وقت سواء بالليل أو النهار.

وتعد ” NCR ” هي الشركة الوحيدة حاليا التي يمكنها تقديم خدمات مصرفية عبر الفيديو مدمجة بشكل كامل عبر منصة جهاز صرف آلي واحد ، وتسهم هذه الإمكانية في تبسيط الإجراءات التي يحتاجها العملاء للحصول على قروض السيارات، قروض عقارية ، بطاقات الائتمان والودائع.