NCR تستحوذ على 85 % من سوق الصرافات الآلية

❏ تدشين أكبر مركز خدمة عملاء بالقاهرة الجديدة يصدر خدمات تعهيد إلى 30 دولة ❏ التعاقد مع بنك البركة لتطوير النظام الآلى وإضافة 100 ماكينةسيد بدركشف أسامة السيد، الرئيس التنفيذى لشركة NCR، عن إجراء المجموعة العالمية تغييرات إدارية بشركتها التابعة فى مصر، لتصبح السوق المصرية مستقلة، ضمن منطقة الشرق

❏ تدشين أكبر مركز خدمة عملاء بالقاهرة الجديدة يصدر خدمات تعهيد إلى 30 دولة

❏ التعاقد مع بنك البركة لتطوير النظام الآلى وإضافة 100 ماكينة



سيد بدر

كشف أسامة السيد، الرئيس التنفيذى لشركة NCR، عن إجراء المجموعة العالمية تغييرات إدارية بشركتها التابعة فى مصر، لتصبح السوق المصرية مستقلة، ضمن منطقة الشرق الأوسط، وليست تابعة إداريًا لمنطقة أفريقيا.

أشار إلى أن الشركة تستحوذ على أكثر من %85 من الحصة السوقية لماكينات الصراف الآلى فى مصر، بما يزيد عن 11 الف جهاز صراف آلى فى السوق، مؤكدًا أن الشركة تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع فى السوق المحلية.

أكد أن السوق المصرية على رأس أولويات الشركة، أنها مستمرة فى مساعدة المصارف المحلية على تقديم أفضل الحلول للعملاء، كما ترى NCR أن هناك فرصة كبيرة فى مصر للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية، فى ظل توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالى والإستراتيجية التى يتبناها البنك المركزى، والإجراءات التى يتخذها المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية؛ وتطبيق الشمول المالى فى أى مكان يعنى أن القطاع المصرفى يقوم بميكنة الخدمات المتاحة، ليتمكن من مخاطبة قطاعات أكبر، وبناء على ذلك فالشركة تركز بشكل كبير على السوق المصرية.

تابع، «لدينا مشروع كبير خلال الفترة المقبلة، يتمثل فى تدشين أكبر مركز خدمة عملاء ودعم للعمليات، تابع للشركة فى مصر، هو الأكبر على مستوى العالم ضمن 4 مراكز أخرى تمتلكها الشركة، وضخ استثمارات كبيرة، مقره بالقاهرة الجديدة، وإطلاقه قبل نهاية 2018، وهو الأحدث للشركة على مستوى العالم، وتنفذهNCR بالتعاون مع شركات كبيرة عالمية، ويقوم هذا المركز بتصدير خدمات التعهيد ودعم عملاء الشركة فى مصر، و30 دولة أخرى بالوطن العربى، وشرق وجنوب شرق أوروبا، ونستعين فيه بموظفين مصريين بالكامل، على أن نبدأ بـ100 موظف بعد تدريبهم على أعلى مستوى».

وعن رؤية الشركة للسوق المحلية، بعد مرور عام على التعويم، قال: «توقعنا أن تمر السوق بفترة صعبة وبالفعل حدث، والآن الاقتصاد فى طريقه نحو زيادة معدلات التشغيل، وتحقيق نمو مرتفع، ما ينعكس بالإيجاب على مبيعات الشركة، ما نلاحظه فى الفترة الحالية، وخلال الفترة المقبلة نعمل على ضخ استثمارات إضافية للسوق المحلية، لنكون على استعداد لتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية للمصارف وتلبية الطلبات».

وبخصوص تأثر حجم أعمال الشركة، الذى بلغ 700 مليون جنيه خلال 2016، قال إن حجم الأعمال تراجع خلال العام الجارى، دون حساب أثر تحرير سعر الصرف، فى ظل انخفاض الطلب المحلى، مشيرًا إلى أن الشركة تتوقع عودة الطلب لمستويات 2015، خلال العام المقبل، مع استقرار السوق المحلية لتحقق الشركة نموًا بنسبة %20.

لفت إلى أن اتفاق الشركة مع مجموعة من البنوك لتطبيق نظام «omni-channel» والحلول المصاحبة له، مثل CX Banking، وأن الاتفاق على تطبيق النظام مع بنوك الإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والإسكندرية، والتعاقد مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولى والبركة، وهناك 4 بنوك توقع خلال الأسابيع المقبلة، متوقعًا أن ينتشر المنتج نهاية 2018.

وomni-channel عبارة عن تكنولوجيا تربط قنوات الخدمات المصرفية بعضها ببعض، وتمكن العميل من رؤية التجربة التى يقوم بها، سواء ماكينات الصراف الآلى أو الموبايل أو السيستم الداخلى للفرع، فمثلا إذا قام العميل عبر الانترنت بملئ استمارة حصول على قرض، يمكن له أن يستكملها حال النظام الجديد عبر ماكينة الصراف الآلى التفاعلية، أو عبر الموبايل بانكينج دون أدنى مشكلة، كما يحق له إنهاء إجراءات أى خدمة مصرفية أو تغيرها عبر أى أداة.

بحسب رئيس الشركة، منتج الصراف الآلى التفاعلى، الذى يمكن العميل من تنفيذ العملية المصرفية كاملة، ليست فقط السحب والإيداع، كذلك التواصل مع الفرع، فقد لاقى بعض البطء فى الانتشار، حتى يتوافق مع متطلبات البنك المركزى المصرى، وبالفعل قامت الشركة بتحديث المنتج، وفى الفترة المقبلة ينشر المزيد من الماكينات، وحاليًا يتواجد 45 ماكينة فى السوق المحلية، أغلبها للبنك الأهلى المصرى.

ونوه إلى أن الشركة اقتنصت خلال الفترة الماضية، عملية الميكنة الكاملة لشبكة الصراف الآلى لبنك البركة، وتشمل بناء الشبكة من البداية حتى التشغيل، وتدشين 100 صارف آلى متطور، مشيرًا إلى أن مشروع Corporate Cash Management حقق نجاحا مع البنك التجارى الدولى، الذى يساهم فى تيسير عملية إدارة أموال الكيانات الكبرى، وحمايتها من التعرض للسرقات، ويعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل، ومن المقرر أن تطبق على العديد من البنوك فى مصر.

وعن خدمة المحفظة الذكية وتحويل الأموال عبر المحمول، قال إن هناك اهتمامًا كبيرًا من السوق المحلية بهذه الخدمة، كما أن هناك طلبات كثيرة من بعض البنوك، ومفاوضات مع الشركة لا نفضل ذكرها حاليًا، هذا بجانب مشروعات أخرى تسعى الشركة لتطبيقها فى السوق المحلية، منها منظومة تطوير الفروع، وهى إحدى المتطلبات المهمة لتحسين مستوى الخدمة المقدم للعملاء بالفروع، موضحًا أن الفرع التقليدى يتكلف 4-5 أضعاف الفرع المتطور.

شدد على أن إدارات البنوك لديها رغبة كبيرة فى التغيير، والتطوير المصرفى، لحل مشكلات خدمات العملاء، ووضع الحلول المناسبة لتحسين خبرات المستهلكين، منوهًا إلى أن الشركة فى الوقت الحالى تطبق خدمات استشارية للبنوك قبل تنفيذ التطوير، وتحديد الحلول التى يحتاجها البنك بشكل أكثر دقة.