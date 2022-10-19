‏«NCB» تطلق «Innoview» العاصمة الإدارية باستثمارات 750 مليون جنيه

تواصل شركة «NCB» للتطوير العقارى توسعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه المرة بطرح ثانى مشروعاتها بالعاصمة «InnoView» بإجمالى استثمارات تتخطى 750 مليون جنيه.

وقال جرجس لاوندى رئيس مجلس إدارة «NCB» إن طرح «InnoView» بمثابة تأكيد على نجاح أول مشروعاتها فى العاصمة «فيرتى بيزنس كوبلكس» والذى حقق مبيعات بنسبة %85 فى فترة لاتتجاوز 3 شهور.

وتابع: «شركة «NCB» تتطلع لقصة نجاح جديدة بالعاصمة الإدارية من خلال مشروعها الثانى، مستندة فى ذلك على الفكر الاستثمارى المميز للعاصمة الجديدة وقدرتها على جذب العديد من الاستثمارات محليا وخارجيا».

وأشار إلى أن مشروع «InnoView» هو عبارة عن مول تجارى إدارى يتكون من برجين يربطهما كوبرى يتكون من 4 أدوار سفلية وأرضى و14 طابقا متكررا.

وأضاف أن الدور الأرضى وأول ثلاثة أدوار مخصصة للوحدات التجارية وابتداء من الدور الرابع وصولا للرابع عشر ستكون إدارية، ويقع المبنى على مساحة 3275 مترا وإجمالى المساحة البنائية %30 من مساحة الأرض.

وأوضح أن مشروع «InnoView» يختلف فى الفكر الاستثمارى عن جميع مشروعات الداون تاون من حيث استغلال كل المساحات بالمبنى لصالح العميل والتى تتراوح مساحاتها من 31 – 59 مترا، علاوة على قربه من الأبراج السياحية والمحور الغربى لمنطقة الداون تاون .

وأشار إلى تعاقد «إن سى بى» مع كل من مكتب حافظ للاستشارات الهندسية كاستشارى لمشروع «InnoView» بالإضافة للتعاون مع شركة «Brain 2 Fact» للإدارة والتشغيل كما تم التوقيع أيضا مع شركة «World Gym» لإدارة الدور الرياضى بالمول.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «NCB» للتطوير العقارى، أن حجم الاستثمارات يبلغ 720 مليون جنيه ، وبمستهدف مبيعات فى المرحلة الأولى 350 مليونا.

وأضاف أن جميع الوحدات بالمبنى تتميز بإطلالات مميزة حيث إن المرحلة الرئيسية تطل على شارع عرضه 50 مترا والخلفية تطل على حديقة مركزية .

ولفت إلى أن الأسعار فى الوحدات التجارية تبدأ من 59 ألفا للمتر وفى الوحدات الإدارية من 22750 للمتر وتختلف أنظمة السداد لتتناسب مع جميع العملاء بين نظام السداد المعتاد، وآخر للعائد والإيجار الإلزامى ونظام الـ«Wealth» وبمقدمات تبدأ من %5 فترات تقسيط تصل إلى 15 سنة، والعائد على المقدم يصل إلى %500 على مدار 5 سنوات وإيجار إلزامى من بعد التشغيل لمدة 9 سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة NCB للتطوير العقارى، إن شركته بدأت فى مرحلة حفر مشروع «فيرايتى بيزنس كومبليكس» منذ بداية شهر سبتمبر.